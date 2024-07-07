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Окупанти знайшли метод "легалізації" використання українських надр на ТОТ

Навіть із так званими документами дії окупантів залишаються злочинними.

Окупанти знайшли метод "легалізації" використання українських надр на ТОТ
Фото: ukrinform.ua

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області гауляйтери розробили порядок отримання так званих "прав на використання українських надр".

Про це повідрмляє Центр національного спротиву.

Мова йде про "легалізацію" добутку українських надр. До цього окупанти вже користувалися вкраїнськими надрами, просто тепер вони ніби-то стануть "легальними".

"Проте зауважимо, що російські ліцензії є юридично нікчемними, а отже видобуток незаконним, тому за такі речі передбачена відповідальність. Центр національного спротиву знатиме кожного, хто від імені фейкових установ візуватиме мародерам російську макулатуру", — зазначають у ЦНС. 

На окупованих територіях Запорізької області загарбники проводять інвентаризацію сільськогосподарських земель. 

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