У Мелітополі московські священики агітують дітей служити в російській армії

У місті проводять “військово-патріотичні” навчання для юнармійців.

У Мелітополі священики російської церкви, які є військовослужбовцями Росгвардії, закликають дітей до вступу в ряди армії окупанта.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

“А поки ще дітки підростають, вчать їх вбивати усіх, хто протистоїть окупації України”, ‒ зазначили у ЦНС.

Тут проводять “військово-патріотичні” навчання для юнармійців та добровільній молодіжній дружині Мелітополя. Вишколи передбачають навики поводження із вогнепальною зброєю, тактичну медицину і політінформацію.

“Такі заходи зі сторони фсбешників у рясах стали вже системними і особливо небезпечними у плані промивання мізків молодих людей. Попи чітко працюють за кремлівськими методичками і не соромляться використовувати духовні цінності для переконань стати мʼясом для путінської армії вбивць та ґвалтівників”, ‒ додають у Центрі нацспротиву.