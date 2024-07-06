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У Мелітополі московські священики агітують дітей служити в російській армії

У місті проводять “військово-патріотичні” навчання для юнармійців.

У Мелітополі московські священики агітують дітей служити в російській армії

У Мелітополі священики російської церкви, які є військовослужбовцями Росгвардії, закликають дітей до вступу в ряди армії окупанта. 

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

“А поки ще дітки підростають, вчать їх вбивати усіх, хто протистоїть окупації України”, ‒ зазначили у ЦНС.

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Тут проводять “військово-патріотичні” навчання для юнармійців та добровільній молодіжній дружині Мелітополя. Вишколи передбачають навики поводження із вогнепальною зброєю, тактичну медицину і політінформацію. 

“Такі заходи зі сторони фсбешників у рясах стали вже системними і особливо небезпечними у плані промивання мізків молодих людей. Попи чітко працюють за кремлівськими методичками і не соромляться використовувати духовні цінності для переконань стати мʼясом для путінської армії вбивць та ґвалтівників”, ‒ додають у Центрі нацспротиву.

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