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Внаслідок обстрілів Богодухівського району Харківщини загинув чоловік

Його дружина отримала поранення, її госпіталізували до лікарні.

Внаслідок обстрілів Богодухівського району Харківщини загинув чоловік

Сьогодні ворог обстріляв з артилерії село Одноробівка Богодухівського району Харківської області.

 Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

“6 липня близько 11:15 російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл с. Одноробівка Золочівської ОТГ Богодухівського району”, ‒ йдеться у повідомленні.

Загинув 47-річний чоловік. Його дружина отримала поранення, її госпіталізували до лікарні.

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Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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