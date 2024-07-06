Внаслідок обстрілів Богодухівського району Харківщини загинув чоловік

Його дружина отримала поранення, її госпіталізували до лікарні.

Сьогодні ворог обстріляв з артилерії село Одноробівка Богодухівського району Харківської області.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

“6 липня близько 11:15 російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл с. Одноробівка Золочівської ОТГ Богодухівського району”, ‒ йдеться у повідомленні.

Загинув 47-річний чоловік. Його дружина отримала поранення, її госпіталізували до лікарні.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).