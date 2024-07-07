Росіяни за три місяці на східному напрямку втратили близько 82 тисячі військових, — Сили оборони

На східному напрямку втрати ворога за три місяці сягнули близько 82 тисяч осіб.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, пише "Інтерфакс.Україна".

"За квітень за нашим напрямком понад 24 тис., за травень — понад 25 тис.і за червень майже 32 тис. Загальна цифра за три місяці наступальних дій у районі як Часового Яру, так і по всій лінії фронту на східному напрямку, становить 82 тис. окупантів. Але ще ж є інші напрямки. До 90 тис. може дійти цифра", — заявив речник він.

Як і раніше, Волошин зазначив, що лише під час штурмів мікрорайону "Канал" у Часовому Ярі ворог втратив до 5 тисяч військових.

На ранок 7 липня по південній частині Часовому Яру зафіксували 280 обстрілів із різних видів озброєння. Загалом, на цьому напрямку ворог здійснив 32 штурми.

"На цьому напрямку 103 окупанти знищено, 150 дістали поранень. Також знищено 5 БМП2, 5 гаубиць, 1 міномет, 4 бліндажі з ворогом, 1 склад із боєкомплектом, 1 склад із ПММ", — розповів речник.