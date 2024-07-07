Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру
Війна на каналі. Репортаж із Часового Яру
Французькі ультраправі та ультраліві відмовилися підписати Хартію підтримки України
Французькі ультраправі та ультраліві відмовилися підписати Хартію підтримки України
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
На Рівненщині зіткнулися маршрутка та вантажівка, попередньо загинуло 14 осіб
На Рівненщині зіткнулися маршрутка та вантажівка, попередньо загинуло 14 осіб
Україна повернула додому 3310 військовополонених, — Зеленський
Україна повернула додому 3310 військовополонених, — Зеленський
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
На матчі Євро-2024 вболівальники із Франції вивісили прапор з антиукраїнським закликом
Росіяни кажуть про начебто ураження системи Patriot “Іскандерами”. Олещук заявив, що то були макети
Росіяни кажуть про начебто ураження системи Patriot “Іскандерами”. Олещук заявив, що то були макети
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
Ватикан відлучив від церкви архиєпископа Вігано
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за три місяці на східному напрямку втратили близько 82 тисячі військових, — Сили оборони

Ворог продовжує обстрілювати Часів Яр з різних видів озброєння.

Росіяни за три місяці на східному напрямку втратили близько 82 тисячі військових, — Сили оборони
Фото: Сухопутні війська

На східному напрямку втрати ворога за три місяці сягнули близько 82 тисяч осіб.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, пише "Інтерфакс.Україна".

"За квітень за нашим напрямком понад 24 тис., за травень — понад 25 тис.і за червень майже 32 тис. Загальна цифра за три місяці наступальних дій у районі як Часового Яру, так і по всій лінії фронту на східному напрямку, становить 82 тис. окупантів. Але ще ж є інші напрямки. До 90 тис. може дійти цифра", — заявив речник він.

Як і раніше, Волошин зазначив, що лише під час штурмів мікрорайону "Канал" у Часовому Ярі ворог втратив до 5 тисяч військових.

На ранок 7 липня по південній частині Часовому Яру зафіксували 280 обстрілів із різних видів озброєння. Загалом, на цьому напрямку ворог здійснив 32 штурми.

"На цьому напрямку 103 окупанти знищено, 150 дістали поранень. Також знищено  5 БМП2, 5 гаубиць, 1 міномет, 4 бліндажі з ворогом, 1 склад із боєкомплектом, 1 склад із ПММ", — розповів речник.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies