Росіяни знову обстріляли Херсон, поранено двох жінок

Російські окупаційні війська знову обстріляли місто Херсон. В результаті дістали поранення дві жінки.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Росіяни продовжують атакувати мирних жителів. Внаслідок чергового обстрілу Херсона постраждали мати з донькою. Жінки, 60 та 82 років, отримали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також поранення обличчя і рук", - йдеться у повідомленні.

Постраждалим надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовились.

Раніше також повідомлялось, що внаслідок обстрілу Херсона 7 липня госпіталізували вагітну жінку.