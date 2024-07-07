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Росіяни знову обстріляли Херсон, поранено двох жінок

Росіяни знову обстріляли Херсон, поранено двох жінок
Ілюстративне фото
Фото: Іван Щурко

Російські окупаційні війська знову обстріляли місто Херсон. В результаті дістали поранення дві жінки.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Росіяни продовжують атакувати мирних жителів. Внаслідок чергового обстрілу Херсона постраждали мати з донькою. Жінки, 60 та 82 років, отримали вибухові та черепно-мозкові травми, контузії, а також поранення обличчя і рук", - йдеться у повідомленні.

Постраждалим надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вони відмовились.

Раніше також повідомлялось, що внаслідок обстрілу Херсона 7 липня госпіталізували вагітну жінку.

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