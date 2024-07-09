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Швейцарія запроваджує санкції проти 155 фізосіб і компаній із Росії

Під санкції також потрапили компанії, що працюють в російському оборонному секторі. 

Швейцарія запроваджує санкції проти 155 фізосіб і компаній із Росії
Фото: http://i-r-p.ru

Швейцарія занесла до санкційних списків щодо Росії 69 фізичних осіб і 86 структур, зокрема - бізнесменів, суддів, військових, а також компанії, пов'язані з оборонним і торговим секторами.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на швейцарське Мінекономіки.

"Нові санкції здебільшого спрямовані проти бізнесменів, представників збройних сил і судових органів, осіб, (...) і співробітників ФСБ)", - ідеться в повідомленні.

Під санкції також потрапили компанії, що працюють, зокрема, в російському оборонному секторі, а також компанії фінансового і торгового секторів.

Крім того, Швейцарія запроваджує обмеження на діяльність низки російських ЗМІ, включно з "Известиями" і "Российской газетой".

Загалом Швейцарія занесла до санкційних списків 2,2 тис. осіб і компаній із РФ.

Раніше також повідомлялося, що парламент Швейцарії розглядає рішення про непрямі поставки зброї в Україну.

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