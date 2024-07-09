Прокуратура Франції почала розслідування фінансування кампанії Марін Ле Пен у 2022 році

Прокуратура Парижа повідомила про підозри в незаконному фінансуванні кампанії Марін Ле Пен на президентських виборах 2022 року.

Прокуратура Парижа відкрила судове розслідування проти французької політикині Марін Ле Пен за підозрою в незаконному фінансуванні президентської кампанії під час виборів 2022 року.

Про це пише Le Figaro.

Розслідування розпочали після того, як Національна комісія з рахунків передвиборчої кампанії та політичного фінансування (CNCCFP) підготувала минулого квітня звіт про рахунок кампанії Ле Пен під час президентських виборів 2022 року.

Під час виборів кандидатам заборонено перевищувати встановлений законом ліміт витрат на президентську кампанію.

Якщо кандидати дотримуються правил, держава відшкодовує їм частину витрат на агітацію. Інакше — CNCCFP може зменшити відшкодування, надане державою і, якщо необхідно, передати справу на розслідування.

Марін Ле Пен була не єдиною кандидаткою тих виборів, яка потрапила у звіт CNCCFP, але її справа стала приводом для порушення розслідування.

За результатами попереднього розслідування 2 липня відкрито судове провадження за фактами надання кредиту юридичною особою кандидату на виборах, а також отримання кандидатом позики від юридичної особи, заволодіння майном публічними особами. Також у розслідуванні згадується шахрайство, вчинене на шкоду публічній особі, підробка та використання підроблених документів.

Зараз тривають слідчі дії. Ніяких подробиць щодо підозр не повідомляють.

Марін Ле Пен інвестувала майже 11,5 мільйонів євро у свою третю президентську кампанію 2022 року.

У другому турі парламентських виборів у Франції, який пройшов 7 липня, переміг альянс лівих сил "Народний фронт", який отримав 182 мандати. Партія Ле Пен стала третьою.