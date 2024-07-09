Норвегія передає Україні запчастини для гелікоптерів Sea King, — уряд

Норвегія вирішила передати Україні запчастини для гелікоптерів Sea King для підтримки їх технічного обслуговування.

Про це ідеться на сайті уряду Норвегії.

"Як співголова Коаліції морських можливостей, Норвегія вважає важливим, щоб Україна була забезпечена для розбудови своєї берегової охорони та збільшила свої морські можливості якомога швидше. Норвегія передасть запасні частини для гелікоптерів Sea King, щоб допомогти підтримати експлуатацію та технічне обслуговування гелікоптерів, які були передані Україні Німеччиною", – заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

В уряді додають, що Sea King — застарілий тип гелікоптера, і знайти запасні частини до нього може бути складно.

Гелікоптери Sea King експлуатували в Норвегії з 1973-го до 2023 року, а тепер їх замінили гелікоптери SAR Queen. Норвезькі гелікоптери досягли максимальної кількості льотних годин і не можуть бути передані.

Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде наголосив, що Чорне море і морська сфера загалом мають вирішальне значення для здатності країни експортувати товари.

"Коаліція з морських можливостей націлена на українські Військово-Морські сили загалом і охоплює весь спектр морських можливостей, включно з українською береговою охороною. Я радий, що запасні частини від наших списаних Sea Kings можуть допомогти змінити ситуацію для України і полегшити зусилля зі створення української берегової охорони", — сказав він.