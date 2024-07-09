Головне за ніч та ранок вівторка, 9 липня: наслідки ворожої ракетної атаки, понад 140 боєзіткнень, саміт НАТО

141 бойове зіткнення , бої на Торецькому та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибухи в Росії.

Рятувальна операція після вчорашньої російської ракетної атаки триває, повідомив вранці 9 липня президент Володимир Зеленський.

“Станом на цей час відомо про 38 загиблих, серед них четверо дітей. Мої співчуття всім рідним та близьким. 190 людей отримали поранення. Усім надається допомога. У лікарнях Києва перебувають 64 людини, 28 госпіталізовано в Кривому Розі, 6 людей – у Дніпрі”, – повідомив глава держави. Він зазначив, що з «Охматдиту» всі пацієнти переведені в інші медичні заклади.

У частині місць влучання ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. Залучено майже 400 рятувальників.

Більше інформації – в новині.

З-під уламків будинку в Шевченківському районі Києва дістали тіла ще трьох жінок, повідомив мер міста Віталій Кличко.

За його словами, в цьому будинку вже 11 загиблих.

На території Охматдиту в Києві аварійно-рятувальні роботи завершені, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Внаслідок атаки росіян на цій локації двоє осіб загинуло, за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано з травмами 8 дітей. Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців", - написав він у Telegram.

Загалом станом на зараз у Києві внаслідок російських ударів 8 липня загинуло 29 осіб, серед яких 4 дитини. 117 людей постраждало, з них - 10 дітей.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 141 бойове зіткнення.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Диліївка, Південне, Північне, Торецьк та Нью-йорк.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 43 штурмові та наступальні дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинове, Тимофіївка, Новоселівка Перша, Яснобродівка, Карлівка та Уманське Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1220 російських солдатів та 49 ворожих артилерійських систем. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 09.07.24 орієнтовно склали близько 553 410 одиниць.

Про інші втрати ворога – в новині.

Президент Володимир Зеленський та його американський колега Джо Байден під час саміту НАТО у Вашингтоні, який розпочинається сьогодні, проведуть двосторонні переговори.

Як зазначає Укрінформ, третю за трохи більше місяця зустріч глав держав анонсував радник Білого дому Джон Кірбі під час пресбрифінгу. Зеленський та Байден вже спілкувалися цього літа у Нормандії на заходах щодо річниці висадки союзних військ та на полях саміту "Великої сімки" в Італії.

Кірбі також прокоментував удар росіян по лікарні "Охматдит" у Києві. Як пише "Голос Америки", у Білому домі "не можуть назвати це якимось повідомленням", натомість обіцяють упродовж тижня "сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну, що він не може перечекати НАТО і не може перечекати Сполучені Штати".

У Ростовській області РФ місцева влада повідомляла про масовану атаку безпілотників. У селі Генеральське внаслідок роботи дронів сталося загоряння на електропідстанції.

Вибухи місцеві жителі чули також у самому Ростові та Морозовську, де розташована авіаційна база. Чиновники традиційно стверджують, що "всі БПЛА знищено чи подавлено".

Неспокійно окупантам було вночі і в Бєлгороді: там пошкоджено кілька приватних будинків. Бригади швидкої допомоги виїжджали на численні виклики.

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