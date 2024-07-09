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Генштаб: за добу армія РФ втратила 1220 солдатів

Українські захисники знишили 49 артсистем та 62 одиниці автомобільної техніки ворога.

Генштаб: за добу армія РФ втратила 1220 солдатів
Удар по особовому складу противника
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські захисники знищили 1220 російських солдатів та 49 ворожих артилерійських систем.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 553 410 (+1220) осіб,
  • танків ‒ 8178 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15704 (+19) од,
  • артилерійських систем –  15015 (+49) од,
  • РСЗВ – 1115 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 880 (+0) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11922 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 2389 (+36),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20212 (+62) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2516 (+13).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ
Дані уточнюються.

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