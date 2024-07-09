Ракетна атака РФ: у Києві пошкоджено понад 100 будинків, 6 будинків доведеться розібрати, – Кличко

Людей, які проживали в обстріляних будинках, розмістили у гуртожитках міста.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив “Суспільному” про понад сотню пошкоджених будинків у столиці. Шість з них не підлягають відновленню.

"В місті пошкодженні понад 100 будинків, з них 6 шкіл та 14 садочків. У шести будинків пошкоджені опорні конструкції, їх неможливо відновити, потрібно розібрати, всі інші можна відновити, зараз рахуємо кошторис, суму важко сказати", – повідомив Кличко.

Людей, які проживали в обстріляних будинках, розмістили у гуртожитках міста.

"Ми запропонували гуртожитки, місця з сервісами, де вони можуть себе комфортно почувати. Також в місті декілька тисяч переселенців, яким треба надати послуги, щоб себе комфортно почували", – додав мер Києва.

Нагадаємо, за даними ДСНС, станом на ранок 9 липня внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 27 осіб, серед них 4 дитини. 117 людей постраждали, 7 осіб врятовано.