Справу львівського бізнесмена Гринкевича щодо спроби дати 0,5 млн доларів хабаря посадовцю ДБР направлена до суду

Гроші призначались для сприяння у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження відносно підконтрольних йому компаній – одних з найбільших постачальників Міністерства оборони.

Ігор та його дружина Світлана Гринкевичі

Львівський бізнесмен, який намагався дати хабар одному з керівників Головного слідчого управління ДБР, постане перед судом, повідомляє Державне бюро розслідувань. Згідно з матеріалами слідства, йдеться про Ігоря Гринкевича.

До суду направлено обвинувальний акт відносно львівського бізнесмена, який пропонував 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Гроші призначались для сприяння у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження відносно підконтрольних йому компаній – одних з найбільших постачальників Міністерства оборони.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування у травні 2024 року. З того часу тривало ознайомлення стороною захисту із матеріалами досудового розслідування.

Слідство встановило, що львівський бізнесмен, дізнавшись про порушення у 2023 році слідчими Бюро кримінального провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ, вирішив піти на крайні міри та завчасно «відкупитися» аби уникнути кримінальної відповідальності.

Після пропозиції хабаря посадовець ДБР одразу повідомив про це своєму керівництву.

Бізнесмен призначив йому зустріч у ресторані, де передав сумку з готівкою та одразу був затриманий працівниками Бюро.

Фігурант справи обвинувачується за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з можливою конфіскацією майна.

Справа Гринкевича