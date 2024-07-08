У Польщі хочуть створити український легіон із біженців-добровольців

До його лав зможуть долучитися Українці, які живуть в країнах ЄС.

Польща та Україна сьогодні підписали безпекову угоду. Зокрема, країни домовилися про формування добровольчого військового підрозділу з українців, які перебувають на території країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що в безпековій угоді вперше йдеться про створення "українського легіону" - підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі.

Приєднатися до нього зможуть громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах.

На брифінгу Зеленський розповів, що український легіон тренуватиметься в Польщі, його оснастять партнери. Кожен українець, який вирішить бути в Легіоні, зможе підписати контракт зі Збройними Силами України.

Наразі сторони пропрацюють усі нюанси цих домовленостей.

Також Зеленський зазначив, що цей легіон формується на основі позитивного досвіду українсько-польсько-литовської бригади (УкрПолЛитбриг, - ред.)

Повний текст безпекової угоди між Україною та Польщею опубліковано на сайті Офісу президента.

8 липня президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали безпекову угоду. Варшава розгляне можливість передання Києву не менше як однієї додаткової ескадрильї винищувачів МіГ-29 (щонайменше 14 літаків).

Документ уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі.

Що таке УкрПолЛитбриг