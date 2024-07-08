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У Польщі хочуть створити український легіон із біженців-добровольців

До його лав зможуть долучитися Українці, які живуть в країнах ЄС.

У Польщі хочуть створити український легіон із біженців-добровольців
Володимир Зеленський і Дональд Туск
Фото: Офіс президента

Польща та Україна сьогодні підписали безпекову угоду. Зокрема, країни домовилися про формування добровольчого військового підрозділу з українців, які перебувають на території країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що в безпековій угоді вперше йдеться про створення "українського легіону" - підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі. 

Приєднатися до нього зможуть громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах. 

На брифінгу Зеленський розповів, що український легіон тренуватиметься в Польщі, його оснастять партнери. Кожен українець, який вирішить бути в Легіоні, зможе підписати контракт зі Збройними Силами України. 

Наразі сторони пропрацюють усі нюанси цих домовленостей.

Також Зеленський зазначив, що цей легіон формується на основі позитивного досвіду українсько-польсько-литовської бригади (УкрПолЛитбриг, - ред.)

Повний текст безпекової угоди між Україною та Польщею опубліковано на сайті Офісу президента.

  • 8 липня президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали безпекову угоду. Варшава розгляне можливість передання Києву не менше як однієї додаткової ескадрильї винищувачів МіГ-29 (щонайменше 14 літаків).
  • Документ уперше з-поміж уже підписаних двосторонніх безпекових угод передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі. 

Що таке УкрПолЛитбриг

  • У січні 2016 року в Польщі відкрили штаб військового підрозділу "ЛитПолУкрбриг". У 2017 році НАТО визнало бригаду боєздатною.
  • Повідомлялося, що "ЛитПолУкрбриг" буде використовуватися для участі в операціях під егідою ООН, НАТО і ЄС. Головними завданнями бригади визначено: участь у міжнародних зусиллях із забезпечення миру, поглиблення регіональної співпраці у військовій сфері та закладення основи для створення на базі бригади бойової групи ЄС. Штаб бригади розташований в Любліні.
  • У вересні 2018 року, коли командування бригадою прийняла Україна, бригаді присвоїли ім'я Костянтина Острозького.
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