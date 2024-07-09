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Атака РФ: у Києві кількість загиблих збільшилася до 31 людини, – КМВА

Постраждало 117 осіб.

Атака РФ: у Києві кількість загиблих збільшилася до 31 людини, – КМВА

Внаслідок вчорашньої російської ракетної атаки у Києві кількість загиблих збільшилася до 31 людини, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

“Інформація про потерпілих станом на 12:15 09.07.2024. Загинула 31 особа. Постраждало 117 осіб”, – повідомив Попко.

  • За даними ДСНС, станом на ранок 9 липня внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву загинули 27 осіб, серед них 4 дитини. 117 людей постраждали, 7 осіб врятовано.
  • Мер столиці заявив, що у Києві пошкоджено понад 100 будинків, 6 будинків доведеться розібрати. Людей, які проживали в обстріляних будинках, розмістили у гуртожитках міста.
  • Тим часом СБУ заявила, що на місці удару по Охматдиту знайшли уламок двигуна російської крилатої ракети Х-101. Висновки експертів однозначні – це був цілеспрямований удар.
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