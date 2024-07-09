Атака РФ: у Києві кількість загиблих збільшилася до 31 людини, – КМВА

“Інформація про потерпілих станом на 12:15 09.07.2024. Загинула 31 особа. Постраждало 117 осіб”, – повідомив Попко.

Внаслідок вчорашньої російської ракетної атаки у Києві кількість загиблих збільшилася до 31 людини, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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