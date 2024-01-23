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Німеччина передасть Україні військові гелікоптери

Також Німеччина забезпечить навчання українських військових.

Німеччина передасть Україні військові гелікоптери
Вертоліт Sea King Mk41
Фото: https://www.seaforces.org/

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що ФРН передасть Україні списані багатоцільові військові вертольотів Sea King Mk41.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агенцію DPA.

Україна отримає шість вертольотів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. Крім того, Німеччина забезпечить навчання українських військових.

"Sea King – це перевірений і надійний вертоліт, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перша німецька поставка такого типу", – наголосив Пісторіус.

  • Під час зустрічі у форматі “Рамштайн” міністр національної оборони Білл Блер оголосив про передачу Україні 10 багатоцільових човнів від Zodiac Hurricane Technologies.
  • Крім того, з наступного місяця Канада надасть цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал для навчання бійців ЗСУ використанню F-16 в Данії та Франції. 
  • Міністр оборони Канади розповів, що найближчими тижнями ЗСУ отримають вантажі стрілецької зброї та боєприпасів, зимовий одяг та спорядження.
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