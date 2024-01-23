Німеччина передасть Україні військові гелікоптери

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що ФРН передасть Україні списані багатоцільові військові вертольотів Sea King Mk41.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агенцію DPA.

Україна отримає шість вертольотів Sea King Mk41 разом із комплектом запасних частин. Крім того, Німеччина забезпечить навчання українських військових.

"Sea King – це перевірений і надійний вертоліт, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це перша німецька поставка такого типу", – наголосив Пісторіус.

Під час зустрічі у форматі “Рамштайн” міністр національної оборони Білл Блер оголосив про передачу Україні 10 багатоцільових човнів від Zodiac Hurricane Technologies.

Крім того, з наступного місяця Канада надасть цивільних інструкторів, літаки та допоміжний персонал для навчання бійців ЗСУ використанню F-16 в Данії та Франції.