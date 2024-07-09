Студенти із ТОТ зможуть подати до вишів військово-облікові документи після скасування воєнного стану

Уряд ухвалив постанову, згідно із якою студенти із тимчасово окуповних територій України зможуть подати до вишів військово-облікові документи після скасування воєнного стану.
Як пише пресслужба Міністерства освіти і науки України, документ передбачає внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Зміни відтерміновують подання військово-облікових документів осіб, які проживають тільки на тимчасово окупованих територіях, а також осіб, які з цих територій та територій активних бойових дій виїхали за кордон.
Таким громадянам потрібно подати військово-облікові документи за місцем навчання в семиденний строк після закінчення воєнного стану.
- У червні кабмін вніс низку суттєвих змін до порядку ведення військового обліку та до порядку проведення призову на військову службу. Зокрема, особи до досягнення 25-річного віку не направляються на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.
- Того ж місяця Кабмін постановив відраховувати студентів за відмову від базової військової підготовки.