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Студенти із ТОТ зможуть подати до вишів військово-облікові документи після скасування воєнного стану

Кабмін вніс зміни до відповідної постанови.

Студенти із ТОТ зможуть подати до вишів військово-облікові документи після скасування воєнного стану
Посвята у студенти у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка
Фото: facebook/Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Уряд ухвалив постанову, згідно із якою студенти із тимчасово окуповних територій України  зможуть подати до вишів військово-облікові документи після скасування воєнного стану.

Як пише пресслужба Міністерства освіти і науки України, документ передбачає внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. 

Зміни відтерміновують подання військово-облікових документів осіб, які проживають тільки на тимчасово окупованих територіях, а також осіб, які з цих територій та територій активних бойових дій виїхали за кордон.

Таким громадянам потрібно подати військово-облікові документи за місцем навчання в семиденний строк після закінчення воєнного стану. 

  • У червні кабмін вніс низку суттєвих змін до порядку ведення військового обліку та до порядку проведення призову на військову службу. Зокрема, особи до досягнення 25-річного віку не направляються на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.
  • Того ж місяця Кабмін постановив відраховувати студентів за відмову від базової військової підготовки.
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