Прокурора, якого викрили на хабарі у $170 тис, помістили під варту на 60 днів (доповнено)

Сьогодні, 18 липня, одного із прокурорів, якого викрили на хабарі у $170 тис, помістили під варту на 60 днів. Також призначили альтернативу – 4 млн гривень застави. Імовірно, йдеться про прокурора Олега Гунька.

Про це йдеться у повідомленні САП та Центру протидії корупції.

"18 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС розглянув клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, про застосування запобіжного заходу до прокурора Офісу Генерального прокурора, якого 15.07.2024 викрили на одержанні 170 тис. дол. США неправомірної вигоди за прийняття рішення про закриття кримінального провадження та зняття арешту з майна, арештованого в межах цього провадження", – зазначено у повідомленні.

Суд частково підтримав позицію прокурора САП та застосував до прокурора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з альтернативою внесення 4 млн грн застави.

У разі внесення застави на особу будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки, зокрема прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; не відлучатися із Києва без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорт для виїзду за кордон; носити електронний засіб контролю.

"Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", – додали у САП.

Іншого викритого прокурора затримали після одержання неправомірної вигоди.

Доповнення. Як повідомили у Центрі протидії корупції, йдеться про прокурора Олега Гунька.

За даними ЦПК, у справі, яку Гунько мав закрити, йшлося про незаконне відчуження землі посадовцями Бучанської колонії в інтересах приватного забудовника, який зводив на тій землі житловий комплекс "Сенсація" у Гостомелі.

Під час обшуків детективи виявили усі кошти, що передавалися як ймовірний хабар. Зокрема, по 10 тисяч доларів виявили у Гунька та іншого фігуранта, який виконував роль посередника.

Ще 150 тисяч доларів знайшли під час обшуку у кабінеті Гунька в Офісі Генпрокурора. Вони знаходилися у його сейфі. Гунько заявляє, що ці кошти йому нібито підкинули.

Захист заявляв про провокацію злочину. Адвокат зазначив, що внесення відомостей в ЄРДР нібито відбулося раніше, ніж заявник звернувся до НАБУ, а сам заявник раніше працював у прокуратурі в Ірпені і внесений до "реєстру корупціонерів".