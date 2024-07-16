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Суддя з Броварів отримав підозру у відпочинку на круїзному лайнері під виглядом службового відрядження

За матеріалами справи, суддя причетний до шахрайства та підроблення документів, за допомогою чого влітку 2023 року незаконно виїхав за кордон під виглядом службового відрядження.

Суддя з Броварів отримав підозру у відпочинку на круїзному лайнері під виглядом службового відрядження
Фото: СБУ

Суддя отримав підозру у відпочинку на круїзному лайнері під виглядом службового відрядження, повідомляє пресслужба СБУ. 

Зазначається, що Служба безпеки та ДБР зібрали нові докази злочинної діяльності судді Броварського міськрайонного суду Київської області, який раніше отримав підозру у корупційній діяльності.

За матеріалами справи, суддя причетний до шахрайства та підроблення документів, за допомогою чого влітку 2023 року незаконно виїхав за кордон під виглядом службового відрядження. 

Як свідчать матеріали провадження, замість службової поїздки фігурант разом зі своєю співмешканкою вирушив на круїзному лайнері на Карибські острови. Для цього суддя використав підроблений лист-запрошення для участі у конференції з питань допомоги переселенцям, сім’ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС. 

При чому насправді жодних подібних заходів у вказаній країні тоді не проводили.

За матеріалами справи, отримати фіктивне запрошення фігуранту допоміг його знайомий адвокат.

На підставі отриманих доказів судді та його спільнику – адвокату ‒ повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 2, 5 ст. 27, чч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 2 ст. 190 (шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб).

СБУ нагадала, що у вересні 2023 року цього ж посадовця викрили на хабарі, який він отримав за прийняття «правильного» рішення у майновому спорі. 

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