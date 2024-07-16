Жінка працювала медсестрою у медзакладі Харкова, а чоловік був ексміліціонером. Їм загрожує від восьми років в'язниці до довічного.

Служба безпеки затримала подружню пару, яка працювала на ФСБ і готувала координати для нового ракетного удару РФ по підрозділах Сил оборони у Харківській та Сумській областях.

Про це повідомили у СБУ.

Серед основних цілей ворога були штаби та укріпрайони підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби. Також агресора цікавили геолокації логістичних баз та складів із озброєнням і боєприпасами українських військ.

Щоб отримати розвіддані, ФСБ залучила свою агентку з Сумщини, яка працювала у Харкові медсестрою у місцевому лікувальному закладі. Жінка розпитувала своїх колег по роботі про місця базування Сил оборони на Харківщині.

Фото: СБУ Один із зрадників

До злочинної діяльності жінка залучила свого чоловіка. Ним виявився колишній працівник розформованої міліції, який проживав в Охтирці на Сумщині. На прохання своєї дружини він обходив прикордонну місцевість, щоб виявити локації українських захисників. Крім того він «втемну» випитував потрібні агресору відомості у своїх знайомих.

Отриману інформацію чоловік месенджером переправляв дружині, а вона потім «звітувала» своєму московському куратору. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Фото: СБУ Переписка зрадників

За даними слідства, жінка потрапила у поле зору фсб через свої прокремлівські погляди, які неодноразово поширювала в Телеграм-каналах. Її чоловік також підтримував країну-агресора і сподівався на захоплення регіону окупаційними угрупованнями РФ.

Фото: СБУ Переписка зрадників

Під час обшуку за місцями проживання затриманих вилучено мобільні телефони та сім-карти різних операторів із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили російській агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії її чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.

Від початку вторгнення ДБР відкрило майже 3000 справ щодо злочинів проти нацбезпеки. Найбільше, понад 1500 справ, відкрито за фактом державної зради.