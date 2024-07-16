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СБУ затримала подружжя агентів ФСБ, яке готувало ракетні удари по Харкову та Сумщині

Жінка працювала медсестрою у медзакладі Харкова, а чоловік був ексміліціонером. Їм загрожує від восьми років в'язниці до довічного. 

СБУ затримала подружжя агентів ФСБ, яке готувало ракетні удари по Харкову та Сумщині
Медсестра-зрадниця
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала подружню пару, яка працювала на ФСБ і готувала координати для нового ракетного удару РФ по підрозділах Сил оборони у Харківській та Сумській областях. 

Про це повідомили у СБУ. 

Серед основних цілей ворога були штаби та укріпрайони підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби.  Також агресора цікавили геолокації логістичних баз та складів із озброєнням і боєприпасами українських військ.

Щоб отримати розвіддані, ФСБ  залучила свою агентку з Сумщини, яка працювала у Харкові медсестрою у місцевому лікувальному закладі. Жінка розпитувала своїх колег по роботі про місця базування Сил оборони на Харківщині.

Один із зрадників
Фото: СБУ
Один із зрадників

До злочинної діяльності жінка залучила свого чоловіка. Ним виявився колишній працівник розформованої міліції, який проживав в Охтирці на Сумщині. На прохання своєї дружини він обходив прикордонну місцевість, щоб виявити локації українських захисників.  Крім того він «втемну» випитував потрібні агресору відомості у своїх знайомих.

Отриману інформацію чоловік месенджером переправляв дружині, а вона потім «звітувала» своєму московському куратору. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

Переписка зрадників
Фото: СБУ
Переписка зрадників

За даними слідства, жінка потрапила у поле зору фсб через свої прокремлівські погляди, які неодноразово поширювала в Телеграм-каналах. Її чоловік також підтримував країну-агресора і сподівався на захоплення регіону окупаційними угрупованнями РФ. 

Переписка зрадників
Фото: СБУ
Переписка зрадників

Під час обшуку за місцями проживання затриманих вилучено мобільні телефони та сім-карти різних операторів із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили російській агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії її чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.

Від початку вторгнення ДБР відкрило майже 3000 справ щодо злочинів проти нацбезпеки. Найбільше, понад 1500 справ, відкрито за фактом державної зради.

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