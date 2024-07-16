​В "Охматдиті" під час ракетного удару росіян перебували діти з Молдови

"Цей напад – жахливий приклад цинізму тих, для кого вже немає нічого святого, навіть життя невинних дітей".

Віцепрем’єрка Молдови Крістіна Герасимов, яка завітала з візитом до Києва, відвідала київську лікарню "Охматдит", що постраждала під час ракетного удару росіян.

Про це вона написала у фейсбуці, пише "Європейська правда".

Герасимов розповіла, що в момент атаки в лікарні перебували діти з Молдови

"Російська ракета повністю зруйнувала відділення інтенсивної терапії, загалом пошкоджено 24 відділення… У цей момент у лікарні було понад 600 пацієнтів – діти, які страждають на невиліковні захворювання. Зокрема діти з Молдови, одна з яких у момент бомбардування перебувала на операційному столі. На щастя, дитина вижила і досі перебуває під наглядом лікарів", – зазначила Герасимов.

"Цей напад – жахливий приклад цинізму тих, для кого вже немає нічого святого, навіть життя невинних дітей. Звірства проти всіх українців мають припинитися", – додала віцепрем’єрка Молдови.

Герасимов прибула до Києва 15 липня та зустрілася зі своєю українською візаві Ольгою Стефанішиною. Герасимов буде головним перемовником Молдови у процесі переговорів з ЄС, так само, як Стефанішина для України.