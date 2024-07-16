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​В "Охматдиті" під час ракетного удару росіян перебували діти з Молдови

"Цей напад – жахливий приклад цинізму тих, для кого вже немає нічого святого, навіть життя невинних дітей".

​В "Охматдиті" під час ракетного удару росіян перебували діти з Молдови
Зруйнований корпус Охматдиту після атаки
Фото: Зоряна Стельмах

Віцепрем’єрка Молдови Крістіна Герасимов, яка завітала з візитом до Києва, відвідала київську лікарню "Охматдит", що постраждала під час ракетного удару росіян.

Про це вона написала у фейсбуці, пише "Європейська правда".

Герасимов розповіла, що в момент атаки в лікарні перебували діти з Молдови

"Російська ракета повністю зруйнувала відділення інтенсивної терапії, загалом пошкоджено 24 відділення… У цей момент у лікарні було понад 600 пацієнтів – діти, які страждають на невиліковні захворювання. Зокрема діти з Молдови, одна з яких у момент бомбардування перебувала на операційному столі. На щастя, дитина вижила і досі перебуває під наглядом лікарів", – зазначила Герасимов. 

"Цей напад – жахливий приклад цинізму тих, для кого вже немає нічого святого, навіть життя невинних дітей. Звірства проти всіх українців мають припинитися", – додала віцепрем’єрка Молдови.

Герасимов прибула до Києва 15 липня та зустрілася зі своєю українською візаві Ольгою Стефанішиною. Герасимов буде головним перемовником Молдови у процесі переговорів з ЄС, так само, як Стефанішина для України. 

  • 8 липня Росія завдала ракетного удару по "Охматдиту". Унаслідок атаки пзагинули дві людини, ще 50 поранені. Згодом у лікарні також помер хлопчик, який постраждав від атаки.
  • За даними СБУ, ворог використав ракету Х101.
  • Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що після прильоту евакуювали дітей, з реанімації та операційних вдалося всіх врятувати.
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