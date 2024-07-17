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Курахівський напрямок майже зрівнявся за кількістю зіткнень із Покровським

Минулої доби загальна кількість боїв незначно зменшилася, але на деяких напрямках зіткнень навпаки стало більше. 

Курахівський напрямок майже зрівнявся за кількістю зіткнень із Покровським
Дмитро Гуцуляк
Фото: facebook.com/Tretia.okrema.tankova.brygada

Протягом доби в Україні відбулося 112 бойових зіткнень. Росія завдала чотирьох ракетних ударів (шість ракет), 71 авіаудару (119 КАБів), здійснила понад 4300 обстрілів, зокрема 131 – із реактивних систем залпового вогню. 

На Харківському напрямку українські воїни відбили сім атак у районі населених пунктів Глибоке і Вовчанськ. На Куп'янському Сили оборони відбили дев'ять штурмових дій біля Синьківки, Андріївки, Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки, сказав речник Генштабу Дмитро Гуцуляк у ефірі телемарафону. 

"На Лиманському напрямку російські окупанти атакували наші позиції дев'ять разів неподалік Греківки, Макіївки та Невського", – сказав він.

На Сіверському Сили оборони відбивали 11 штурмових дій ворога біля Верхньокам'янського, Спірного, Виїмки, Переїзного і Північного. 

На Краматорському росіяни атакували сім разів у районах Часового Яру, Кліщіївки та Опитного.

На Торецькому ворог провів 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка і Торецька.

На Покровському захисники відбили 24 штурмові дії окупантів у районі населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Новоселівка Перша та Уманське. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки. 

На Курахівському Сили оборони відбили 23 атаки біля Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки, де росіяни намагалися прорвати оборону.

На Времівському напрямку росіяни здійснили шість штурмів біля Водяного.

На Гуляйпільскому і Оріхівському ворог і надалі намагається вибити Сили оборони, чотири атаки в районах Марфополя, Малої Токмачки та Новоандріївки успіху не мали. 

"На Придніпровському напрямку росіяни здійснили одну штурмову дію поблизу Козачих Лагерів", – сказав речник.

  • Учорашня кількість зіткнень незначно менша, аніж добою раніше, коли їх було 119. На Харківському, Торецькому, Покровському, Времівському, Придніпровському напрямках кількість зіткнень зменшилася, на решті – зросла. 
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