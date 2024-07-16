Фото: Олександр Ратушняк

Понад пів сотні командирів завершили тримісячний Вишкіл капітанів та вирушили до своїх підрозділів. Вперше випускники курсу отримали сертифікат державного зразка рівня L-1С.

Загалом із листопада 2022 ‎Вишкіл капітанів пройшли 706 офіцерів. Більшість із них є командирами рот, взводів та офіцерами штабів батальйонів Сил територіальної оборони ЗСУ, 38 – представники Національної гвардії України, десять – Головного управління розвідки Міноборони, восьмеро – Десантно-штурмових військ ЗСУ. Про це йдеться на сайті Фонду "Повернись живим".

Фонд долучився до заснування Вишколу у Силах територіальної оборони ЗСУ у перший рік повномасштабної війни. Цього року ‎навчання стало курсом професійної військової освіти "Командний курс тактичного рівня L-1C «Вишкіл капітанів»" у структурі Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Тривалість курсу зросла на чотири тижні – до трьох місяців. Збільшили час на вивчення всебічного забезпечення бою: розвідувальну та інженерну підготовку, логістику, зв’язок, медицину. Також збільшили тривалість вивчення спеціалізованого програмного забезпечення для застосування артилерії "Кропива" та системи ситуаційної обізнаності "Дельта".

Фото: Олександр Ратушняк

Фонд "Повернись живим" залучає кошти благодійників та створює умови для навчання і проживання слухачів "Вишколу капітанів".

"Якісна, сучасна, швидка й ефективна військова освіта в Україні можлива. Прецедент Вишколу капітанів довів це. Тепер маємо працювати над тим, щоб масштабувати цей досвід на всю систему військової освіти. Також прагнемо, аби до Вишколу долучалися якомога більше родів, видів, служб, відомств Сил оборони. Поле бою змінюється кожні пів року, і команда Вишколу швидко адаптується під ці зміни – курс еволюціонує і дає слухачам найактуальніші знання. Ми віримо, що здобуті тут навички допоможуть офіцерам ефективно виконувати бойові завдання, повернутися з війни живими і зберегти особовий склад", – прокоментував директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Фото: Олександр Ратушняк Тарас Чмут під час урочистостей

Вишкіл капітанів – один із перших курсів професійної військової освіти, який перейшов на світову геодезичну систему WGS-84, та перший курс, який додав до програми вивчення та планування застосування безпілотних наземних комплексів і безпілотних літальних апаратів, зокрема FPV.

Програму курсу розробили на основі стандартів армій країн НАТО з урахуванням досвіду російсько-української війни. Зокрема, командири вивчають процедури планування бою Troop Leading Procedures (TLP), військовий процес ухвалення рішень – Military Decision Making Process (MDMP), аналіз проведених дій – After action review (AAR). Є навчальні кейси, створені на прикладах оборони Києва, Чернігова і Запорізької наступальної операції.

"Ми постійно вдосконалюємо програму. Зокрема під час цього курсу змінили завдання на бій у місті – це те, чого вимагали наші випускники, які обороняли Бахмут, Авдіївку та інші міста. До того ж, слухачі курсу діляться одне з одним досвідом – це допомагає масштабувати успішні практики", – розповів інструктор Вишколу капітанів капітан Андрій Мацьків.

Урочистості з нагоди закінчення підготовки офіцерів відбулися на території Національного заповідника "Софія Київська". На заході були присутні, зокрема, іноземні партнери Вишколу. Всі інструктори програми пройшли навчання у Великій Британії і мають бойовий досвід, здебільшого були командирами рот у війську.

Під час випуску відзначили найкращих слухачів курсу, а перехідну відзнаку найкращого інструктора – Шаблю командира – вручили капітану Андрію Гладченку. Андрій – випускник першого Вишколу капітанів, командував ротою у 112-й бригаді ТрО, брав участь у боях за Київ та на Донеччині.

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк