Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Олексій Чернишов: «Транзит має працювати, але без Газпрому»
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал Євро-2024. Іспанія – Англія (2:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Нардеп Задорожній отримав підозру за відкат у 3,4 млн грн на ремонті водогону на Сумщині
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Сирський відправив начальника ВСП з'ясовувати обставини втрат у 59-ій бригаді
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Зеленський – про заміну головкома: "Складно сказати, що було б, якби не змінилося керівництво армії"
Президент України: Буданова неправильно зрозуміли щодо наступу з півночі
Президент України: Буданова неправильно зрозуміли щодо наступу з півночі
Зеленський не дав прямої відповіді, чи має він намір звільняти Шмигаля: "Ми поговоримо про це пізніше"
Зеленський не дав прямої відповіді, чи має він намір звільняти Шмигаля: "Ми поговоримо про це пізніше"
​Збірна Іспанії – переможець Євро-2024
​Збірна Іспанії – переможець Євро-2024
​Чучхе в степах України​
​Чучхе в степах України​
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 8 людей отримали поранення

Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 322 людини, у тому числі 35 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 8 людей отримали поранення
Фото: Телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 8 людей отримали поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“За 15 липня росіяни поранили 8 жителів Донеччини: 5 у Лимані, 2 у Часовому Яру, 1 в Іллінці”, – написав посадовець.

Також він повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 16 липня.

Покровський район. В Іллінці Мар'їнської громади поранено людину. Обстріляні околиці Ганнівки, Гірника і Степанівки Курахівської громади. Пошкоджено 2 багатоповерхівки в Українську Селидівської громади. У Миколаївці Новогродівської громади пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Лимані поранено 5 людей, пошкоджено 3 крамниці, підприємство і будинок. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді 2 людини поранені, пошкоджені 4 приватні будинки, багатоповерхівка і 2 нежитлові приміщення. У Торецьку пошкоджено 6 інфраструктурних об'єктів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies