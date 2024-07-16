Уламки ворожих дронів впали в двох районах.

У Київській області є пошкодження внаслідок нічної атаки ворога. Падіння уламків ударних БпЛА зафіксовані в двох районах.

Сигнал повітряної тривоги оголошувався двічі та тривав фактично всю ніч. Об'єкти цивільної та критичної інфраструктури не пошкоджені, повідомив у Telegram голова КОВА Руслан Кравченко.

Постраждалих, за його словами, немає.

"В одному з населених пунктів уламки впали на приватне подвірʼя, сталося загоряння стерні. Пожежу оперативно ліквідовано. Пошкоджено дві нежитлові будівлі, зокрема вибиті вікна, посічені фасади. Також зафіксовано падіння уламків поза межами населених пунктів на відкритій місцевості", – написав Кравченко.