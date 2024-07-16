Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Українські захисники знищили 1110 російських солдатів за добу. Також ліквідували 13 ворожих такків та 36 бойових броньованих машин.

Вдалося ліквідувати також 13 ворожих такків та 36 бойових броньованих машин.

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