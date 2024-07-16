Українські захисники знищили 1110 російських солдатів за добу. Також ліквідували 13 ворожих такків та 36 бойових броньованих машин.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 561400 (+1110) осіб,
- танків ‒ 8227 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15862 (+36) од,
- артилерійських систем – 15368 (+44) од,
- РСЗВ – 1119 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 892 (+0) од,
- літаків – 361 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12193 (+45),
- крилаті ракети ‒ 2398 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20680 (+57) од,
- спеціальна техніка ‒ 2577 (+8).
Дані уточнюються.