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​Українські захисники знищили 1110 російських солдатів за добу

Вдалося ліквідувати також 13 ворожих такків та 36 бойових броньованих машин.

​Українські захисники знищили 1110 російських солдатів за добу
Фото: Скріншот з відео

Українські захисники знищили 1110 російських солдатів за добу. Також ліквідували 13 ворожих такків та 36 бойових броньованих машин.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 561400 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 8227 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15862 (+36) од,
  • артилерійських систем –  15368 (+44) од,
  • РСЗВ – 1119 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 892 (+0) од,
  • літаків – 361 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12193 (+45),
  • крилаті ракети ‒ 2398 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20680 (+57) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2577 (+8).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ

Дані уточнюються.

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