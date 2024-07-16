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Уночі в Київській області працювала ППО

Росіяни атакували безпілотниками. 

Уночі в Київській області працювала ППО
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Цієї ночі в Київській області працювали сили протиповітряної оборони. Військові виявили рух ворожого безпілотника.

Повідомлення про роботу ППО Київська обласна військова адміністрація опублікувала о 3:00. Деталі поки невідомі.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", – йшлося у повідомленні. 

Відбій тривоги для області оголосили близько 4:20. 

Повітряні сили вночі повідомляли про рух російських безпілотників по Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях, була загроза і для Києва. Загроза безпілотників актуальна і зараз – зафіксовано їх рух у бік Канева. 

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