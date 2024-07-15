Головне за понеділок, 15 липня: бої на Покровському напрямку, пресконференція Зеленського, температурні рекорди

Бойові дії на Донеччині, 110 бойових зіткнень, ворожі обстріли, застава для Червінського, графіки відключень. Яким запам’ятається 873-й день повномасштабної війни.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22.00 на фронті відбулися 110 бойових зіткнень.

Найгарячішою була ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Харківському, Курахівському і Торецькому.

Росіяни завдали по території України 63 авіаційних ударів (задіяли, зокрема, 102 КАБи), використали для ураження 373 дрони-камікадзе. Здійснили 3101 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 липня – в новині.

Президент Володимир Зеленський не дав прямої відповіді на питання, чи має він намір звільняти прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це він сказав на пресконференції у відповідь на питання LB.uа.

"Чи можуть бути зміни в уряді? Напевне, можуть бути. Займаємось цим процесом... Ми проговорюємо з деякими міністрами ті чи інші зміни. Шмигаль – один із важливих людей у нашому уряді, він прем'єр-міністр, авжеж, з ним також проговорюю деякі речі", – сказав Зеленський.

При цьому президент зазначив, що на початку його каденції йому часто закидали те, що міністри дуже часто міняються, а зараз закидають те, що ті "дуже довго працюють".

На уточнююче питання щодо можливого звільнення прем'єр-міністра, президент відповів: "Ми поговоримо про це пізніше".

Що ще говорив президент України зокрема про інтерв’ю Буданова та мобілізацію – в наших новинах.

15 липня суд призначив ексрозвіднику Романові Червінському можливість вийти під заставу у розмірі 9 млн грн. До цього він мав перебувати під вартою в СІЗО, повідомив адвокат Костянтин Глоба.

Засідання тривало сім годин без перерви.

За словами Глоби, 27 народних депутатів та окремо 51 особа виявили бажання взяти Червінського на поруки.

Про справу Романа Червінського – в новині.

16 липня обмеження енергоспоживання діятимуть упродовж доби, повідомило Укренерго.

Із 00:00 по 2:00 і з 16:00 по 24:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. В інші години будуть задіяні три черги.

Тим часом на Харківщині скасували аварійні відключення світла. Регіон повернувся до графіка погодинних відключень.

Температурні рекорди спекотного липня 2024 року тривають. Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Зокрема 14 липня метеорологи зафіксували три температурних рекорди. Мінімальна температура повітря у столиці цього дня не опустилася нижче 22,7°С. Попереднє рекордне значення 1951 року перевищено на 1,6°С. Максимальна температура повітря досягла 35,9°С, що на 2,7°С вище попереднього рекордного показника 1951 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою для цієї дати і склала 29,2°С, що перевищило попередній рекордний показник 1951 року на 1,8°С, а кліматичну норму – на 8,2°С.

Загалом із початку місяця в столиці вже встановлено десять температурних рекордів.

Про те, як вижити у спеку без кондиціонерів і чому тут треба штурхати владу своїх міст, читайте в матеріалі LB.ua.

Дональд Трамп набрав достатньо голосів, аби стати кандидатом від Республіканської партії у президенти США, передає CNN.

Як відомо, Національний з'їзд Республіканської партії США почався 15 липня і триватиме до 18 липня у Мілуокі (штат Вісконсин).

Також Трамп оголосив ім'я кандидата на пост віцепрезидента. Ним став сенатор Огайо Джеймс Девід Венс. Тепер губернатор штату має призначити йому заміну. Венс раніше стверджував, що пропозиція США щодо допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів "не змінить принципово реальність на полі бою". За його словами, США не мають виробничих потужностей, щоб викачати достатню кількість боєприпасів для України, а також для власних потреб. Він закликав до переговорного миру з Росією, щоб припинити війну.

Трамп прибув на з'їзд своєї партії після замаху 14 липня.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!