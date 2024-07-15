Зеленський про мобілізацію: "Військові кажуть, що все йде згідно з їхнім планом"

Президент Володимир Зеленський розповів, як оцінює кампанію з мобілізації.

"Військові кажуть, що все йде згідно з їхнім планом", - сказав він на пресконференції в Києві, передає кореспондент LB.ua.

При цьому Зеленський зазначив, що тренувальних майданчиків для новобранців недостатньо.

"Йде їхнє розширення, у тому числі - за кордоном. І це - один із предметів нашої домовленості з Польщею", - сказав президент.