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Зеленський про мобілізацію: "Військові кажуть, що все йде згідно з їхнім планом"

Наразі недостатньо тренувальних майданчиків для новобранців. 

Зеленський про мобілізацію: "Військові кажуть, що все йде згідно з їхнім планом"
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський розповів, як оцінює кампанію з мобілізації. 

"Військові кажуть, що все йде згідно з їхнім планом", - сказав він на пресконференції в Києві, передає кореспондент LB.ua.

При цьому Зеленський зазначив, що тренувальних майданчиків для новобранців недостатньо. 

"Йде їхнє розширення, у тому числі - за кордоном. І це - один із предметів нашої домовленості з Польщею", - сказав президент. 

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