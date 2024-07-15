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Зеленський: щоб забезпечити Україну ППО, треба укласти договір із США, тому що там найбільше виробництво таких систем

Президент нагадав, що нам необхідні 25 ЗРК Patriot. 

Зеленський: щоб забезпечити Україну ППО, треба укласти договір із США, тому що там найбільше виробництво таких систем
Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Для того, щоб повністю захистити небо над Україною від російських ракетних ударів та дронів, необхідно 25 зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції. 

Він зазначив, що для того, аби повністю забезпечити Україну протиповітряною обороною, необхідно укласти договір із США, тому що це – країна, на території якої найбільше такого виробництва.

"Якщо говорити про ППО, то така кількість систем є лише в однієї країни – це США", – сказав Зеленський.

При цьому він додав, що для захисту неба потрібні не лише ЗРК Patriot.

"Тому що ППО працює в комплексі. Але звичайно Patriot у цій системі найголовніший, тому що він єдиний, що працює з балістикою... Я не можу сказати, скільки їх у нас уже є. Але можу сказати, що для того, аби повністю закрити небо над Україною, потрібно 25 систем Patriot", -– наголосив Зеленський.

Він також нагадав, що на Саміті НАТО прийняли рішення про надання Україні п'ять таких систем.

"Коли на саміті НАТО є рішення про виділення 5 Patriot, це, – погодьтеся, важливий знак", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні не приніс Україні довгоочікуваного запрошення до Альянсу. Однак, там було прийнято рішення передати Україні додаткові системи ППО. Докладніше про результати заходу читайте в матеріалі LB.ua "Вашингтонський саміт НАТО і Україна: примарна надія".

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