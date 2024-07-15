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Речник Пентагону пояснив, чому США не дозволяють Україні бити їхньою зброєю по Росії

Пет Райдер зазначив, що американська політика в цьому питанні не змінилася.

Речник Пентагону пояснив, чому США не дозволяють Україні бити їхньою зброєю по Росії
Пет Райдер
Фото: Navy Petty Officer 2nd Class Alexander Kubitza

Політика США щодо ударів України американською зброєю по території Росії не змінилася.

Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер в інтерв'ю "Голосу Америки".

Він сказав, що перемовини з Києвом із цього приводу тривають.

"Ми продовжуємо на дуже регулярній основі говорити з нашими українськими партнерами щодо їхніх потреб, коли йдеться про захист суверенної території України та повернення окупованих територій... Нещодавно ми санкціонували використання боєприпасів США через кордон для вогню у відповідь та оборонних ударів. Якщо росіяни формують війська або стріляють з артилерії чи літаків через кордон, то ми визнали цей факт і дали дозвіл українцям", - сказав Райдер.

Він зауважив, що "ми не хочемо бачити ненавмисних наслідків, ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України". 

"Гадаю, це те, на що нам усім потрібно зважати і ставитися до цього дуже серйозно. Однак ми ніколи жодним чином не недооцінюємо загрозу, яку Росія становить для України. Тому ми будемо працювати з Україною і надалі, щоб вона мала все необхідне для захисту своєї суверенної території і свого народу", - запевнив Райдер.

Речник Пентагону визнав, що "є сенс дати українцям можливість стріляти у відповідь".

"Але знову ж таки, треба дивитися на другорядні і третинні наслідки з точки зору потенційної ескалації — якщо цілі всередині Росії опиняться під ударами, які не обов'язково матимуть стратегічний вплив або можуть мати непередбачувані наслідки з точки зору ескалації", - заявив Райдер.

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