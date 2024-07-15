Зеленський не дав прямої відповіді, чи має він намір звільняти Шмигаля: "Ми поговоримо про це пізніше"

Президент Володимир Зеленський не дав прямої відповіді на питання, чи має він намір звільняти прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
Про це він сказав на пресконференції у відповідь на питання LB.uа.
"Чи можуть бути зміни в уряді? Напевне, можуть бути. Займаєсь цим процесом... Ми проговорюємо з деякими міністрами ті чи інші зміни. Шмигаль – один із важливих людей у нашому уряді, він прем'єр-міністр, авжеж, з ним також проговорюю деякі речі", – сказав Зеленський.
При цьому президент зазначив, що на початку його каденції йому часто закидали те, що міністри дуже часто міняються, а зараз закидають те, що ті "дуже довго працюють".
На уточнююче питання щодо можливого звільнення прем'єр-міністра, президент відповів: "Ми поговоримо про це пізніше".
Що передувало
- Раніше видання "Українська правда" із посиланням на власні джерела в оточенні президента повідомило, що він "утомився" від прем'єр-міністра і ймовірно, планує його звільнити. Співрозмовники видання казали, що Зеленський "навіть не слухає" Шмигаля на нарадах, а його ймовірне звільнення назвали "більше емоційною річчю, аніж прорахунком".
- Член парламентської фракції "Слуга Народу" Федір Веніславський в ефірі "Радіо Свобода" заявив, що ймовірна відставка прем’єр-міністра може призведе до відставки всього складу Кабінету міністрів, що заборонено законодавством.
- За його словами, стаття 10 закону "Про правовий режим воєнного стану" забороняє припинення повноважень уряду під час воєнного стану. Тому, каже Веніславський, без змін до законодавства для звільнення Шмигаля наразі немає юридичних можливостей. Водночас Веніславський анонсував "точкові рішення" про звільнення кількох міністрів, "до ефективності діяльності яких виникають питання".