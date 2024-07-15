Зеленський не дав прямої відповіді, чи має він намір звільняти Шмигаля: "Ми поговоримо про це пізніше"

При цьому президент не виключає кадрові зміни в уряді.

Президент Володимир Зеленський не дав прямої відповіді на питання, чи має він намір звільняти прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це він сказав на пресконференції у відповідь на питання LB.uа.

"Чи можуть бути зміни в уряді? Напевне, можуть бути. Займаєсь цим процесом... Ми проговорюємо з деякими міністрами ті чи інші зміни. Шмигаль – один із важливих людей у нашому уряді, він прем'єр-міністр, авжеж, з ним також проговорюю деякі речі", – сказав Зеленський.

При цьому президент зазначив, що на початку його каденції йому часто закидали те, що міністри дуже часто міняються, а зараз закидають те, що ті "дуже довго працюють".

На уточнююче питання щодо можливого звільнення прем'єр-міністра, президент відповів: "Ми поговоримо про це пізніше".



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