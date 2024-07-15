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Нардепа підозрюють у недостовірному декларуванні: не вніс відпочинок на Мальдівах за 500 000 грн та купівлю корпоративних прав

Судячи з сайту НАЗК, йдеться про Олександра Фельдмана. 

Нардепа підозрюють у недостовірному декларуванні: не вніс відпочинок на Мальдівах за 500 000 грн та купівлю корпоративних прав
Фото: Цензор

Нацагентство з питань запобігання корупції виявило в народного депутата ознаки недостовірного декларування на суму в понад 5,8 млн гривень. 

За даними агентства, нардеп у декларації за 2021 рік не зазначив відомості про фінансове зобов'язання, що виникло в результаті договору купівлі-продажу корпоративних прав на 4,8 млн гривень та не вказав разовий видаток 500 000 гривень в якості оплати за проживання в апартаментах готелю на Мальдівах. Крім того, є розбіжності між розмірами фактично здійснених разових видатків на погашення зобов’язань на понад 400 000 грн.

НАЗК склало висновок за ч. 2 статті 366-2 Кримінального кодексу України (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації).

"За результатами розгляду обґрунтованого висновку Генеральним прокурором розпочато кримінальне провадження. Досудове розслідування здійснює Національне антикорупційне бюро України", – йдеться у повідомленні. 

Олександр Фельдман
Фото: sq.com.ua
Олександр Фельдман

Ім'я парламентаря не уточнили, але на сайті НАЗК вказано, що нардепом, у декларації за 2021 рік якого виявили недостовірні відомості на суму понад 5,8 млн гривень, є Олександр Фельдман. Він входить до складу групи "Відновлення України", на момент обрання був членом "Нашого краю".

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