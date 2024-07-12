Костін обговорив з директором Європолу спільне розслідування злочинів РФ

Генеральний прокурор України Андрій Костін обоговорив з виконавчим директором Європолу Катрін Де Боллє зміцнення партнерства в розслідуванні злочинів країни-агресора.
Про це Андрій Костін повідомив у мережі "Х".
"Європол відіграє важливу роль у розбудові мережі всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини", — написав генпрокурор.
Андрій Костін відзначив роботу Аналітичного проєкту щодо тяжких міжнародних злочинів (AP CIC) та Оперативної робочої групи експертів з розслідування на основі відкритих джерел OSINT, а також участь Європолу в Спільній слідчій групі (JIT) з тяжких міжнародних злочинів.
"Цінуємо підтримку Європолу в діяльності Freeze & Seize Task Force та операції OSCAR, яка спрямована на виявлення злочинних активів, пов'язаних з агресією рф", — додав він.
Генпрокурор сподівається на подальше розширення постійної співпраці у відновленні справедливості для України та українців.
- 8 липня РФ здійснила ракетну атаку по Києву, серед цивільних об'єктів — найбільша дитяча лікарня України "Охматдит". Масований обстріл забрав життя 46 цивільних осіб, у тому числі 5 дітей.