Костін обговорив з директором Європолу спільне розслідування злочинів РФ

Європол бере участь у Спільній слідчій групі з тяжких міжнародних злочинів.

Андрій Костін та Катрін Де Боллє

Генеральний прокурор України Андрій Костін обоговорив з виконавчим директором Європолу Катрін Де Боллє зміцнення партнерства в розслідуванні злочинів країни-агресора.

Про це Андрій Костін повідомив у мережі "Х".

"Європол відіграє важливу роль у розбудові мережі всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини", — написав генпрокурор.

Андрій Костін відзначив роботу Аналітичного проєкту щодо тяжких міжнародних злочинів (AP CIC) та Оперативної робочої групи експертів з розслідування на основі відкритих джерел OSINT, а також участь Європолу в Спільній слідчій групі (JIT) з тяжких міжнародних злочинів.

"Цінуємо підтримку Європолу в діяльності Freeze & Seize Task Force та операції OSCAR, яка спрямована на виявлення злочинних активів, пов'язаних з агресією рф", — додав він.

Генпрокурор сподівається на подальше розширення постійної співпраці у відновленні справедливості для України та українців.