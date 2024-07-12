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Росіяни масовано обстріляли Дніпровський район Херсона

Атака по місту тривала близько півгодини.

Росіяни масовано обстріляли Дніпровський район Херсона
обстріл Херсона
Фото: скріншот з відео

Російська армія завдала масованих ударів по Дніпровському району Херсона. Атака тривала близько півгодини. Як наслідок — пошкоджені будівлі, понівечені автомобілі.

Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Рашисти завдали масованого обстрілу по Дніпровському району міста. Атакували близько півгодини", — ідеться у повідомленні.

За його словами, пошкоджені будинки та адмінбудівлі, зруйнований магазин, понівечені автомобілі. Він додав, що люди, хоч дуже налякані, але живі, дивом ніхто не постраждав.

  • Ворожа армія атакувала з безпілотника Берислав. Унаслідок атаки постраждала 94-річна жінка. Вона у важкому стані.
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