Російська армія завдала масованих ударів по Дніпровському району Херсона. Атака тривала близько півгодини. Як наслідок — пошкоджені будівлі, понівечені автомобілі.
Про це повідомляє очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Рашисти завдали масованого обстрілу по Дніпровському району міста. Атакували близько півгодини", — ідеться у повідомленні.
За його словами, пошкоджені будинки та адмінбудівлі, зруйнований магазин, понівечені автомобілі. Він додав, що люди, хоч дуже налякані, але живі, дивом ніхто не постраждав.
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