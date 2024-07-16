Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області, найбільше – із артилерії

Російська армія вдарила по області 416 разів.

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Упродовж доби окупанти завдали 416 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Різдвянці, Роботиному, Новоандріївці та Гуляйполю.

190 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Левадне, Роботине, Малинівку та Новоандріївку. 13 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку та Роботине.

206 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Малинівки та Левадного.

Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Окупанти поцілили у пожежну частину у Запорізькій області. Зайнялася пожежа на даху, удар пошкодив автомобіль рятувальників.