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Затримали 22-річного рівнянина, який палив авто військовслужбовців на замовлення РФ

"Роботу" він знайшов у російському чат-боті встиг підпалити два авто. 

Затримали 22-річного рівнянина, який палив авто військовслужбовців на замовлення РФ
Підпалені авто ЗСУ
Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали 22-річного рівнянина, який палив авто військовслужбовців. Таку "роботу" він знайшов у російському чат-боті.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

"Зловмисник виправдовується, що йому, мовляв, терміново потрібні були гроші. Такий «заробіток» Кримінальний кодекс України оцінює до 10 років позбавлення волі", – прокоментували правоохоронці. 

Зазначається, що житель обласного центру, шукаючи легкий підробіток, в одному із російських чат-ботів знайшов пропозицію за винагороду підпалити авто, яке належить Збройним силам України. 

У подальшому в російських медіа відео з такими авто видаються за підпали автомобілів працівників ТЦК та СП, аби створити у ворожих медіа картинку самовільної ініціативи українців, що нібито виступають проти мобілізації.

2 липня рівнянин підпалив автомобіль Nissan Almera, який належав військовослужбовцю. Про виконану «роботу» відразу відзвітувався, надіславши підтверджуючі фото. 

Спалене авто військових
Фото: Нацполіція
Спалене авто військових
Підпалене авто військових
Фото: Нацполіція
Підпалене авто військових

А вже за декілька днів він підпалив ще один транспортний засіб – Nissan X-Trail, який готували на передову захисникам. Крім того, вогонь поширився на інше авто, Volkswagen Golf, частково його пошкодивши. 

"Заробітчанину" обіцяли кілька тисяч доларів за це. Втім, чи встиг зловмисник отримати грошову винагороду поки не відомо, адже його викрили оперативники поліції", – додали у поліції.

Підпалені авто військових
Фото: Нацполіція
Підпалені авто військових

Слідчі Рівненського РУП затримали 22-річного жителя Рівного у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. 

Поліцейські повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень.

"У скоєному він зізнається, співпрацює зі слідством та запевняє: не знав, що виконує замовлення країни-агресора", – повідомили правоохоронці. 

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