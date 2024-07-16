Поліцейські затримали 22-річного рівнянина, який палив авто військовслужбовців. Таку "роботу" він знайшов у російському чат-боті.
Про це повідомили у поліції Рівненської області.
"Зловмисник виправдовується, що йому, мовляв, терміново потрібні були гроші. Такий «заробіток» Кримінальний кодекс України оцінює до 10 років позбавлення волі", – прокоментували правоохоронці.
Зазначається, що житель обласного центру, шукаючи легкий підробіток, в одному із російських чат-ботів знайшов пропозицію за винагороду підпалити авто, яке належить Збройним силам України.
У подальшому в російських медіа відео з такими авто видаються за підпали автомобілів працівників ТЦК та СП, аби створити у ворожих медіа картинку самовільної ініціативи українців, що нібито виступають проти мобілізації.
2 липня рівнянин підпалив автомобіль Nissan Almera, який належав військовослужбовцю. Про виконану «роботу» відразу відзвітувався, надіславши підтверджуючі фото.
А вже за декілька днів він підпалив ще один транспортний засіб – Nissan X-Trail, який готували на передову захисникам. Крім того, вогонь поширився на інше авто, Volkswagen Golf, частково його пошкодивши.
"Заробітчанину" обіцяли кілька тисяч доларів за це. Втім, чи встиг зловмисник отримати грошову винагороду поки не відомо, адже його викрили оперативники поліції", – додали у поліції.
Слідчі Рівненського РУП затримали 22-річного жителя Рівного у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Поліцейські повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).
Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 242 240 гривень.
"У скоєному він зізнається, співпрацює зі слідством та запевняє: не знав, що виконує замовлення країни-агресора", – повідомили правоохоронці.
- У липні у Рівному вже затримували місцевого 24-річного мешканця, який на замовлення російських спецслужб спалив авто, видавши її за військову.
- На Одещині поліцейські викрили і затримали двох місцевих хлопців 16-ти та 17-ти років, які облили легкозаймистою рідиною і підпалили мікроавтобус Volkswagen та позашляховик Hyundai Santa-Fe, що належать військовим.
- У травні в Силах оборони попередили про підготовку Росією провокацій проти співробітників ТЦК.
- Раніше в Дніпрі Служба безпеки та Нацполіція затримали групу зловмисників, які на замовлення Росії підпалили військову машину і готували серію нових підпалів. Серед чотирьох підозрюваних – двоє 17-річних.
- У Запоріжжі “на гарячому” затримали російського агента, який готував підриви авто співробітників місцевих військкоматів.
- У Києві впіймали жінку із 14-річним сином, які за завданням росіян підпалили дві військові автівки у столиці.