В низці областей почалися аварійні відключення світла через вихід з ладу обладнання на енергооб'єкті

Уночі вийшло з ладу обладнання на одному з енергетичних об'єктів, у зв'язку з чим зріс дефіцит енергії в системі.

О 10:00 "Укренерго" розпорядилося застосувати аварійні обмеження в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. Загалом для всіх областей діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби.

"Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу", – йдеться у повідомленні.

Від березня Росія провела вісім масованих атак проти української енергетики. Пошкодження призвели до обмежень електропостачання по всій країні.

Ситуація може покращитися в серпні.

Більше на цю тему – в матеріалі "Як відключення світла ввечері впливає на очі: як краще читати книжки, працювати в гаджетах і чи має значення рівень зору".