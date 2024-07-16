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В низці областей почалися аварійні відключення світла через вихід з ладу обладнання на енергооб'єкті

Енергетики працюють над ремонтом.

В низці областей почалися аварійні відключення світла через вихід з ладу обладнання на енергооб'єкті
Фото: ДТЕК

Уночі вийшло з ладу обладнання на одному з енергетичних об'єктів, у зв'язку з чим зріс дефіцит енергії в системі. 

О 10:00 "Укренерго" розпорядилося застосувати аварійні обмеження в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях. Загалом для всіх областей діють чотири черги графіків відключень протягом всієї доби.

"Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу", – йдеться у повідомленні. 

  • Від березня Росія провела вісім масованих атак проти української енергетики. Пошкодження призвели до обмежень електропостачання по всій країні.
  • Ситуація може покращитися в серпні. 

Більше на цю тему – в матеріалі "Як відключення світла ввечері впливає на очі: як краще читати книжки, працювати в гаджетах і чи має значення рівень зору".

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