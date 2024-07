Кліматична криза робить тривалість дня довшою

Кліматична криза призводить до збільшення тривалості днів, оскільки масове танення полярного льоду змінює форму планенти, йдеться у новому аналізі, опублікованому в Працях Національної академії наук США. Вчені вважають, що це явище яскраво демонструє те, як людство трансформує Землію, пише The Guardian.

Зміна тривалості дня становить мілісекунди, але цього достатньо, щоб потенційно спричинити порушення в GPS-навігації, Інтернет-трафіку та фінансових трансакціях, оскільки вони залежать від точного відліку часу. Раніше тривалість земного дня неухильно зростала протягом геологічного часу через гравітаційний вплив Місяця на океани та сушу планети.

Однак танення льодових покривів Гренландії та Антарктики внаслідок глобального нагрівання, спричиненого діяльністю людини, призвело до збільшення води в морях ближче до екватора. Це робить Землю більш сплюснутою або більш товстою, уповільнює обертання планети та подовжує день ще більше.

Дослідження, опубліковане в Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, використовувало спостереження та комп’ютерні реконструкції для оцінки впливу танення льоду на тривалість дня. Швидкість уповільнення коливалася від 0,3 до 1,0 мілісекунди на століття (мс/cy) між 1900 і 2000 роками. Але з 2000 року, коли танення прискорилося, швидкість зміни також прискорилася до 1,3 мс/cy.

"Сьогоднішній показник, ймовірно, вищий, ніж будь-коли за останні кілька тисяч років. Прогнозується, що протягом наступних кількох десятиліть він залишатиметься приблизно на рівні 1,0 (мс/cy) , навіть якщо викиди парникових газів будуть суттєво обмежені. Якщо викиди не скоротити, швидкість уповільнення зросте до 2,6 (мс/cy) до 2100 року, обігнавши місячні припливи як єдиний найбільший внесок у довгострокові коливання тривалості днів", – вважають дослідники.