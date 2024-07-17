Ексглава МВС Захарченко отримав підозру у підривній діяльності проти України та у держзраді

Ексглава МВС часів президентства Януковича Віталій Захарченко отримав підозру у проведенні підривної діяльності проти України, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Йому інкриміновано вчинення державної зради, в тому числі в умовах воєнного стану, а також виправдовування збройної агресії РФ проти України та глорифікацію її учасників (ч. 1, 2 ст. 111, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, колишній український міністр, переховуючись на території країни-агресора від кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти учасників акцій протесту, надає РФ та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Використовуючи російські медіа та мережу Інтернет, експосадовець здійснює активну інформаційну діяльність у співпраці з РФ. Він взяв участь у створенні та публікації низки відеозаписів, дайджестів, з метою поширення в українському суспільстві російських наративів щодо необхідності ліквідації української держави та її інституцій, зокрема у спосіб заперечення самого факту існування незалежної України.

У своїх виступах він визнає правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату в 2014 році, та виправдовує її, прославляє представників збройних формувань РФ. Для штучного обґрунтування підстав російської агресії, підозрюваний вдається до завідомо неправдивих доводів про нібито багаторічну ідеологічну підготовку українського суспільства до війни з Росією.

Висловлювання експосадовця мають пропагандистський характер та містять ознаки інформаційного впливу, спрямованого на досягнення військово-політичних цілей керівництвом РФ стосовно держави Україна.

Прокуратура нагадує, що наразі в суді вже розпочалося підготовче засідання у справі за обвинуваченням ексміністра внутрішніх справ та інших колишніх високопосадовців держави, зокрема президента та керівництва правоохоронних органів, в організації вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів проти учасників Євромайдану, у тому числі їх умисних вбивств та замахів на вбивства, а також терористичного акту.