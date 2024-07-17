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В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра

З 31 серпня окупанти збираються ввести цю заборону по всій захопленій території.

В Херсонській облраді закликали місцевих виїхати через "пропускний режим" у 15-кілометровій зоні від Дніпра
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області

У Херсонській облраді у зв'язку з введеним окупантами "пропускним режимом" в 15-кілометровій зоні від Дніпра закликали громадян виїхати на вільну територію. За неможливості виїзду – розглянути варіант переміщення вглиб території, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

Режим запрацює з 1 серпня в Каховці та прилеглих населених пунктах, а з 31 серпня ворог поширить його на іншу окуповану територію. Росіяни таким чином хочуть мінімізувати рух громадян цією територією та зменшити передачу інформації українській стороні.

Також закрита зона дозволить Росії позбутися свідків системних злочинів. 

"Наразі невідомо, чи можуть отримати пропуск жителі області, які мають лише український паспорт. А також, чи потрібно мати пропуск тим, хто живе і прописаний на цій території.  Ці «нововведення» ускладнюють і господарську діяльність. Адже ринки з сільськогосподарською продукцією, магазини з харчовими продуктами та побутовими товарами, аптеки – мають бути наповнені товарами «ззовні»", – сказав Соболевський.

  • Під російською окупацією залишається лівобережжя річки Дніпро. З Херсона і іншого правобережжя українські захисники вибили загарбників восени 2022-го.
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