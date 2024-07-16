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Зеленський ініціював законопроєкт щодо позбавлення держнагород зрадників України

Президент підписав два документи.

Зеленський ініціював законопроєкт щодо позбавлення держнагород зрадників України
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот відео

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо відзначення державними нагородами українських воїнів, а також ініціював законопроєкт щодо "позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України".

Про це Президент розповів у вечірньому зверненні.

"Підписав сьогодні два документи. Перший – указ по відзначенню державними нагородами наших воїнів. 266 прізвищ. Воїни різних елементів Сил оборони України. Всі вони абсолютно заслуговують на нашу з вами шану", — заначив він.

Також Володимир Зеленський ініціював законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

"Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі Героя України, ордени "За заслуги" та інші, але обрав для себе не Україну – обрав ворога і зараз підтримує Росію так чи інакше або взагалі перебуває на її території.

Потрібен правовий механізм реального позбавлення таких осіб усіх державних нагород України і почесних звань. Вони заслуговують тільки на одне «звання»: зрадники. А "нагородою" їм буде відповідальність перед Україною і нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави, проти нашої незалежності. Я прошу Верховну Раду розглянути цей законопроект уже найближчим часом", — ідеться у зверненні Президента.

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