"Остаточного рішення щодо кадрових питань в КМУ немає", — Стефанчук

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук прокоментував ситуацію щодо кадрових питань Кабміну. За його словами, наразі в КМУ є шість незаповнених вакансій.

Про це він заявив під час брифінгу, пише LB.ua.

"Я, як голова Верховної Ради, є позафракційний і, фактично, не беру участь в засіданнях фракції чи групи. Я знаю, що таке зібрання клубу, я знаю, що була дискусія, але кінцевих рішень (щодо кадрових питань —ред) наразі не прийнято. Я сподіваюся, що найближчим часом фракція "Слуга народу", як фракція монобільшості подасть свої пропозиції, тому що наразі в Уряді є шість незаповнених вакансій. Це не є нормально", заявив Стефанчук.

Спікер наголосив, що парламент має зробити все для того, щоб принаймні заповнити ті вакансії.

"Засідання уряду можуть набути тільки тоді ефективності, коли в них беруть участь або міністри, або в.о. міністрів. Я сподіваюся, що найближчим часом ми перейдемо до вирішення цих напрямків", — додав спікер.