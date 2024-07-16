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"У парламенті обговорють продовження строків на оновлення даних", — спікер ВРУ

Щодо штрафів за неоновлення даних, потрібно звертатися до відомств, які відповідають за реалізацію покарання.

"У парламенті обговорють продовження строків на оновлення даних", — спікер ВРУ
Стефанчук
Фото: скриншот відео

16 липня кінцевий термін до якого військовозобов'язані мали оновити дані в ТЦК, ЦНАПі чи в додатку Резерв+. Питання щодо продовження цих наразі тільки обговорюється у Парламенті.

Про це повідомив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук, пише LB.ua.

За словами Стефанчука, оновлення даних є важливою складовою війни проти РФ, а затягування із термінами "питання особистої відповідальності кожного", зазначив спікер.

"Чи буде Верховна рада продовжувати терміни, зараз такі питання обоговорюються, однак я не знаю чи знайдуть вони підтримку на погоджувальній раді", — розповів Стефанчук.

Щодо штрафування, спікер додає, що потрібно звертатися "до тих органів, на яких покладена відповідальність за реалізацію тієї чи іншої статті закону". 

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