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Верховна Рада скасувала перехід на літній час

У жовтні Україна має перейти на зимовий час та залишитися з ним. 

Верховна Рада скасувала перехід на літній час
Фото: Ярослав Железняк у Telegram

Верховна Рада ухвалила постанову про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній.

За проголосував 261 депутат, повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, цього року Україна повинна буде перейти на зимовий час, і далі залишатися на ньому.

"Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде", – сказав він.

Тема скасування переходу часу в парламенті піднімалася не вперше. Декілька днів тому парламентський комітет рекомендував ухвалити скасування літнього часу в Україні, але йшлося про законопроєкт. Серед аргументів на користь скасування називали вплив на здоров'я людей та "сприяння протидії агресії з боку РФ та сприятиме євроінтеграційним устремлінням України".

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