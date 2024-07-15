МОЗ хоче змінити правила видачі лікарняних – ініціативу вже підтримав Кабмін

МОЗ хоче, щоб обґрунтованість видачі та продовження листків непрацездатності, тобто лікарняних, проводили обрані електронною системою лікарі з деперсоналізованими даними, і без прив’язки до території. Так хочуть зокрема долати корупцію у видачі таких документів.

Розроблений міністерством законопроєкт уже підтримав уряд, далі слово за Верховною Радою.

МОЗ переконує, що ухвалення змін до Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» дозволить «зробити більш ефективним процес встановлення факту тимчасової непрацездатності».

Якщо потрібно буде перевірити медвисновки про тимчасову непрацездатність, наскільки вони обґрунтовані та чи варто їх подовжувати, до перевірки будуть залучені уповноважені лікарі. Їх відбиратиме, за заявою МОЗ, прозора автоматизована процедура за допомогою ЕСОЗ, тобто Електронної системи охорони здоров’я.

У документі закладено, що дані будуть деперсоналізовані, і екстериторіальні.

МОЗ каже, що це дозволить мінімізувати ризики при ухваленні рішення щодо обґрунтованості медвисновку. Водночас медзаклади зможуть оскаржити рішення про визнання листка непрацездатності необґрунтованим.

Зміни в законодавстві, переконує міністерство, також дозволять врегулювати питання страхових виплат на основі паперових лікарняних, які ще використовують у виключних випадках у зв’язку з воєнним станом в Україні.