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Ляшко: замість двох корпусів Охматдиту збудують один новий

Корпус, який найбільше постраждав від удару російської ракети по Охматдиту, відновленню не підлягає.

Ляшко: замість двох корпусів Охматдиту збудують один новий
Фото: EPA/UPG

Старий хірургічний корпус, скоріш за все, теж підлягатиме знесенню.

Замість них збудують один новий сучасний корпус, розповів на брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Тому ми з командою Охматдиту почали працювати над медзавданням і проектувати новий корпус”, – додав міністр.

За його словами, уже є понад 800 млн на відновлення Охматдиту від усіх партнерів разом з держкоштами. Вони підуть на усунення наслідків у новому корпусі на медобладання, яке потрібно відновити. Далі – на проектування і будівництво нового корпусу, держава дофінансує стільки, скільки треба буде. 

Наразі, додав міністр, за оцінками фахівців, потрібно 360-400 млн на обладнання: “Але сервісні інженери працюють і перевіряють ззовні вціліле обладнання”. Можливо, сума буде ще вищою. Виробники та меценати готові якесь обладнання надати безоплатно.

  • Міністр також сказав, що наразі 16 пацієнтів Охматдиту подали заявки на те, щоби продовжити лікування за кордоном. Першу таку евакуацію можуть здійснити уже наступного тижня.
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