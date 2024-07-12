Ляшко: замість двох корпусів Охматдиту збудують один новий

Корпус, який найбільше постраждав від удару російської ракети по Охматдиту , відновленню не підлягає.

Старий хірургічний корпус, скоріш за все, теж підлягатиме знесенню.

Замість них збудують один новий сучасний корпус, розповів на брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Тому ми з командою Охматдиту почали працювати над медзавданням і проектувати новий корпус”, – додав міністр.

За його словами, уже є понад 800 млн на відновлення Охматдиту від усіх партнерів разом з держкоштами. Вони підуть на усунення наслідків у новому корпусі на медобладання, яке потрібно відновити. Далі – на проектування і будівництво нового корпусу, держава дофінансує стільки, скільки треба буде.

Наразі, додав міністр, за оцінками фахівців, потрібно 360-400 млн на обладнання: “Але сервісні інженери працюють і перевіряють ззовні вціліле обладнання”. Можливо, сума буде ще вищою. Виробники та меценати готові якесь обладнання надати безоплатно.