Ляшко: замість двох корпусів Охматдиту збудують один новий

Старий хірургічний корпус, скоріш за все, теж підлягатиме знесенню.
Замість них збудують один новий сучасний корпус, розповів на брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
“Тому ми з командою Охматдиту почали працювати над медзавданням і проектувати новий корпус”, – додав міністр.
За його словами, уже є понад 800 млн на відновлення Охматдиту від усіх партнерів разом з держкоштами. Вони підуть на усунення наслідків у новому корпусі на медобладання, яке потрібно відновити. Далі – на проектування і будівництво нового корпусу, держава дофінансує стільки, скільки треба буде.
Наразі, додав міністр, за оцінками фахівців, потрібно 360-400 млн на обладнання: “Але сервісні інженери працюють і перевіряють ззовні вціліле обладнання”. Можливо, сума буде ще вищою. Виробники та меценати готові якесь обладнання надати безоплатно.
- Міністр також сказав, що наразі 16 пацієнтів Охматдиту подали заявки на те, щоби продовжити лікування за кордоном. Першу таку евакуацію можуть здійснити уже наступного тижня.