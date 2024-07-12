Перша евакуація дитини з Охматдиту на лікування за кордон може відбутися уже наступного тижня, – Ляшко

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За його словами, медзакладів за кордоном, готових прийняти дітей, багато. Зараз медики проводять консиліуми по кожному з 16 пацієнтів.
“Розраховуєсо, що одна з перших евакуацій буде наступного тижня в одну з країн ЄС”, – сказав Ляшко.
За словами директора Охматдиту Володимира Жовніра, наразі в самому Охматдиті продовжують лікуватися діти у пʼяти відділеннях: ендокринології, неврології (важкі діти з важкою патологією), двох педіатричних відділеннях та відділенні СНІДу. Вони лишилися тут, бо їхні корпуси мінімально пошкоджені.
Наразі близько 100 дітей може лікувати дітей Охматдит на своїй території. І планують ще близько 50 дітей повернути з інших медзакладів.
Сьогодні в Охматдиті запустили Центр крові, також відновила роботу онкогематологічна лабораторія, це дозволяє потихенько повертати онкопацієнтів у відділення, які вже приведені в стан, який може приймати дітей, пояснив міністр.