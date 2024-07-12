Перша евакуація дитини з Охматдиту на лікування за кордон може відбутися уже наступного тижня, – Ляшко

Наразі є 16 заявок від пацієнтів Охматдиту , які хочуть продовжити лікування за кордоном.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, медзакладів за кордоном, готових прийняти дітей, багато. Зараз медики проводять консиліуми по кожному з 16 пацієнтів.

“Розраховуєсо, що одна з перших евакуацій буде наступного тижня в одну з країн ЄС”, – сказав Ляшко.

За словами директора Охматдиту Володимира Жовніра, наразі в самому Охматдиті продовжують лікуватися діти у пʼяти відділеннях: ендокринології, неврології (важкі діти з важкою патологією), двох педіатричних відділеннях та відділенні СНІДу. Вони лишилися тут, бо їхні корпуси мінімально пошкоджені.

Наразі близько 100 дітей може лікувати дітей Охматдит на своїй території. І планують ще близько 50 дітей повернути з інших медзакладів.

Сьогодні в Охматдиті запустили Центр крові, також відновила роботу онкогематологічна лабораторія, це дозволяє потихенько повертати онкопацієнтів у відділення, які вже приведені в стан, який може приймати дітей, пояснив міністр.