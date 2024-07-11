«Революційне досягнення»: медикам вдалося трансплантацією повернути онкохворому його голос

Одна з топ клінік світу Mayo оголосила про революційне досягнення в області трансплантації органів, що дає надію тисячам людей, які втратили здатність говорити, ковтати і дихати самостійно через ослаблення функції або втрату гортані.

Мультидисциплінарна команда лікарів в Арізоні виконала третю відому повну трансплантацію гортані в США.

Клініка пише, що цей випадок є важливою віхою в медицині, оскільки це перша відома повна трансплантація гортані в рамках клінічного випробування, і перше таке відоме втручання на пацієнті з активним раком у США.

«Операція та прогрес пацієнта перевершили наші очікування, – каже доктор меднаук Девід Лотт, голова відділення отоларингології, хірургії голови та шиї в клініці Майо в Арізоні. – Це величезне досягнення в запуску того, що, на нашу думку, є майбутнім для трансплантації гортані».

Гортань, розташована в горлі, відома як голосовий апарат. Трансплантація гортані — рідкісна і складна процедура, яку виконали лічені рази у світі.

Шість хірургів клініки Майо провели 21-годинну трансплантацію гортані, глотки, верхньої частини трахеї, верхньої частини стравоходу, щитовидної та паращитовидної залоз, кровоносних судин і нервів.

Доповідь доктора Лотта про цей випадок була опублікована 9 липня в медичному журналі Mayo Clinic Proceedings.

Більш того, хірургічна команда клініки Майо успішно здійснила трансплантацію гортані пацієнту з активним раком, зробивши це одним із перших випадків такого роду у світі.

Трансплантацію провели жителю Массачусетса Марті Кедіану, у якого була рідкісна форма раку гортані – хондросаркома.

Упродовж 10 років Кедіан переніс десятки операцій, які зрештою позбавили його голосу та можливості нормально ковтати та дихати

Кілька років тому Марті довелося зробити трахеостомію, що дозволило йому дихати через отвір на шиї. За його словами, трахеостомія у поєднанні з втратою голосу значно погіршила якість його життя.

«Я був живим, але не жив. Я люблю розмовляти з людьми всюди, куди йду, але не міг цього більше робити. Дивно почувався, і не виходив нікуди», – розповів Кедіан.

Після багатьох операцій лікарі сказали Кедіану, що у нього залишився єдиний вихід — повне видалення гортані. Він відмовився: «Я хотів знайти спосіб відновити якість свого життя».

Марті знайшов те, що шукав, у програмі трансплантації гортані та трахеї клініки Майо, де доктор Лотт очолював перше відоме клінічне випробування трансплантації гортані в США.

Так 29 лютого Марті Кедіан став першим пацієнтом клініки Майо, якому зробили повну трансплантацію гортані.

«Я хотів цього, щоб нормально розмовляти і дихати зі своєю новою онукою. Я хочу читати їй казки перед сном своїм голосом», — каже він.

Фото: Mayo Марті з онукою Шарлоттою

Видалення раку було головним пріоритетом хірургічної бригади. «Спочатку ми видалили ракову гортань містера Кедіана, — пояснює доктор Лотт. «Тоді, маючи впевненість нашої команди, що рак зник, ми зосередилися на трансплантації».

Через чотири місяці після операції Марті Кедіан може говорити своїм новим голосом, ковтати та дихати самостійно.

Фото: Mayo Марті разом зі своїм лікарем

«Марті Кедіан уже відновив приблизно 60% свого голосу, і я б не подумав, що це станеться принаймні через рік. Він все ще говорить тим самим голосом і бостонським акцентом, який мав до раку, – каже доктор Лотт. – Він може їсти гамбургери, макарони з сиром, майже все, і ковтати без проблем. Його дихання продовжує неухильно покращуватися».

Відео з голосом після операції можна глянути тут.

Лікарі планують видалити трахеостомічну трубку, коли Кедіан відновить повну здатність дихати самостійно.

Оскільки випадок був у рамках клінічного випробування, він вважається важливим ключовим кроком у тому, щоб зробити цю рідкісну процедуру доступною для більшої кількості людей.

Випадок Марті був унікальним. Він уже отримував імуносупресивну терапію після попередньої трансплантації нирки.

«Пацієнт з активною формою раку, який уже мав власне пригнічення імунітету, дозволив нам зробити трансплантацію безпечно, не вносячи додаткового ризику у спосіб, який рідко, якщо взагалі робилося раніше», — каже Гіріш Мур, медичний директор програми.

Доктор Лотт додає: «Можливість виконати цю трансплантацію в умовах активного раку у пацієнта, який вже отримує імуносупресивну терапію, під суворим контролем клінічних випробувань, дозволила нам зробити цей життєво важливий крок до кращого розуміння безпечності раку пацієнтів і потенційно зробити трансплантацію гортані стандартним варіантом».

«Цей випадок означає монументальний прорив. Він представляє майбутнє трансплантації гортані, коли кожен пацієнт, який потребує тотальної ларингектомії, матиме можливість реконструкції, яка дозволить йому зберегти якість життя, — каже Маршалл Строум, доктор медичних наук, який виконав першу в світі повну трансплантацію гортані в 1998 році. – Завдяки клінічним випробуванням доктор Лотт і його команда можуть розвивати цю сферу так, як жодна інша програма не може. Команда Mayo відкрила святий Грааль для управління раку гортані, який, на мою думку, буде вирішений до кінця цього десятиліття».

Доктор Лотт називає справу Кедіана вершиною своїх двох десятиліть досліджень.