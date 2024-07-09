“Може виникнути потреба оплатити високотехнологічне лікування дітям з Охматдиту у приватних медзакладах” – Таблеточки

Наприклад, променеву терапію, лабораторну діагностику, КТ, МРТ.
Про це в коментарі LB.ua повідомили «Таблеточки».
Наразі дітей з онкозахворюваннями переводять в інші київські лікарні, адже для них життєво необхідні стерильні умови і безперервність лікування.
«Таблеточки» готуються підтримати ті лікарні, які прийняли онкохворих дітей з «Охматдиту», адже їм «непросто екстрено госпіталізувати таку кількість важкохворих пацієнтів».
Самому «Охматдиту» теж потрібна допомога: ремонт обладнання, відновлення роботи пошкодженого корпусу, психологічна підтримка для пацієнтів, їхніх близьких та медперсоналу.
У відповідь на ці потреби фонд «Таблеточки» відкрив екстрений збір для допомоги підопічним фонду і лікарні «Охматдит».
Репортаж з Охматдиту про те, як минув перший день після російської атаки на найбільшу дитячу лікарню України читайте тут. Завали досі розбирають, і не припиняли роботи зокрема і вночі.