“Може виникнути потреба оплатити високотехнологічне лікування дітям з Охматдиту у приватних медзакладах” – Таблеточки

Благодйний фонд «Таблеточки», який опікується онкохворими дітьми в Охматдиті, очікує, що може виникнути необхідність оплачувати в приватних медзакладах ті високотехнологічні процедури, які можуть бути недоступні в інших державних чи комунальних лікарнях.

Від ракетної атаки росіян по “Охматдиту” загинули двоє людей, понад 50 отримали поранення

Наприклад, променеву терапію, лабораторну діагностику, КТ, МРТ.

Про це в коментарі LB.ua повідомили «Таблеточки».

Наразі дітей з онкозахворюваннями переводять в інші київські лікарні, адже для них життєво необхідні стерильні умови і безперервність лікування.

«Таблеточки» готуються підтримати ті лікарні, які прийняли онкохворих дітей з «Охматдиту», адже їм «непросто екстрено госпіталізувати таку кількість важкохворих пацієнтів».

Самому «Охматдиту» теж потрібна допомога: ремонт обладнання, відновлення роботи пошкодженого корпусу, психологічна підтримка для пацієнтів, їхніх близьких та медперсоналу.

У відповідь на ці потреби фонд «Таблеточки» відкрив екстрений збір для допомоги підопічним фонду і лікарні «Охматдит».

Репортаж з Охматдиту про те, як минув перший день після російської атаки на найбільшу дитячу лікарню України читайте тут. Завали досі розбирають, і не припиняли роботи зокрема і вночі.