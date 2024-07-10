Майже кожна п’ята проба води в місцях купання України – не у нормі, забагато кишкової палички

Про це повідомляє МОЗ.
Станом на 5 липня з відібраних 1 056 проб води з поверхневих водойм більше 17 % не відповідали санітарним нормам.
Фахівці виявили невідповідність за індексом ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички). У разі потрапляння в організм кишкова паличка може викликати кишкові інфекції (найчастіші симптоми: нудота та діарея) та запалення сечовивідних шляхів і статевих органів та важчих захворювань.
Симптоми гострої кишкової інфекції, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря:
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сухість у роті та горлі;
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підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;
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переймоподібні болі в животі;
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незначне сечовипускання або його відсутність.
Незалежно від того, дозволено купання офіційно чи ні, в місцях відпочинку на річках і водоймах України спеціалісти регіональних центрів контролю та профілактики щотижня проводять моніторинг якості води: відбирають проби води для лабораторної перевірки та встановлення перевищення показників потенційно небезпечних для населення.
Що можна й не можна підхопити під час купання в озерах, річках і відкритих басейнах, LB.ua розпитав лікаря-інфекціоніста Євгена Щербину.