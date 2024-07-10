Майже кожна п’ята проба води в місцях купання України – не у нормі, забагато кишкової палички

В Україні уже в 17% проб води у межах пляжів зафіксоване перевищення рівня вмісту кишкової палички. Минулого тижня повідомляли про 13 %.

Про це повідомляє МОЗ.

Станом на 5 липня з відібраних 1 056 проб води з поверхневих водойм більше 17 % не відповідали санітарним нормам.

Фахівці виявили невідповідність за індексом ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички). У разі потрапляння в організм кишкова паличка може викликати кишкові інфекції (найчастіші симптоми: нудота та діарея) та запалення сечовивідних шляхів і статевих органів та важчих захворювань.

Симптоми гострої кишкової інфекції, за яких потрібно негайно звернутися до лікаря:

сухість у роті та горлі;

підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;

переймоподібні болі в животі;

незначне сечовипускання або його відсутність.

Незалежно від того, дозволено купання офіційно чи ні, в місцях відпочинку на річках і водоймах України спеціалісти регіональних центрів контролю та профілактики щотижня проводять моніторинг якості води: відбирають проби води для лабораторної перевірки та встановлення перевищення показників потенційно небезпечних для населення.

Що можна й не можна підхопити під час купання в озерах, річках і відкритих басейнах, LB.ua розпитав лікаря-інфекціоніста Євгена Щербину.